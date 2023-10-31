США могут запретить импорт рыбопродукции из двух провинций Китая

Двое американских законодателей добиваются запрета ввоза в США рыбопродукции из китайских провинций Шаньдун и Ляонин. Основанием стали подозрения в использовании на производстве принудительного труда уйгуров и северокорейцев.

Член палаты представителей Крис Смит (Chris Smith) и сенатор Джефф Меркли (Jeff Merkley), входящие в Исполнительной комиссии Конгресса по Китаю, направили соответствующее требование в Министерство внутренней безопасности США.

В качестве обоснования они сослались на материалы расследования некоммерческой журналистской организации Outlaw Ocean Project об использовании принудительного труда на рыбоперерабатывающих предприятиях, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт Конгресса.

Шаньдунские предприятия подозреваются в использовании подневольного труда уйгуров, перемещенных из Синьцзяня. А в Ляонине якобы трудились до 80 тыс. северокорейских рабочих.

В письме законодателей подчеркнуто, что продукция рыбоперерабатывающих предприятий из Шаньдуна и Ляонина широко представлена на американском рынке. В частности, рыбные палочки подают в школьных столовых, а кальмар продается в крупных торговых сетях и ресторанах. И тот факт, что все эти продукты могли быть произведены с использованием подневольного труда, по мнению членов Конгресса, недопустим.

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