Для марикультуры на ООПТ изменили показатели

Минсельхоз России внес изменения в минимальные объемы изъятия объектов пастбищной аквакультуры на Дальнем Востоке. Пересмотрены показатели для расчетов по участкам на особо охраняемых природных территориях.

Пересмотрены показатели, которые используются для определения минимального ежегодного объема изъятия объектов пастбищной аквакультуры. Напомним, что такие минимумы применяются при организации торгов по рыбоводным участкам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, пересмотрена максимальная продолжительность периода (цикла) выращивания для Охотского моря, Западно-Сахалинской подзоны, Южно-Курильской и Северо-Курильской зон. Также для Охотского моря, подзоны Приморье и Западно-Сахалинской подзоны, Южно- и Северо-Курильской зон установлены отдельные минимальные ежегодные удельные объемы изъятия для рыбоводных участков, которые расположены в ООПТ и их охранных зонах. В любом случае пастбищная аквакультура на таких территориях должна относиться к разрешенным видам деятельности.

Изменения внесены приказом Минсельхоза от 21 сентября 2023 г. № 748. Базовый документ - приказ Министерства сельского хозяйства от 15 марта 2017 г. № 124.

На стадии разработки поправок отмечалось, что они позволят совместить задачи эффективного хозяйственного использования акваторий и сохранения природных экосистем.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews