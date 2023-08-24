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Трепанг — один из самых популярных гидробионтов у марифермеров Приморья. Фото предоставлено Романом Витязевым

Для мариферм на ООПТ скорректируют «нормативку»

Планируется законодательно снизить минимальные объемы выращивания гидробионтов на участках в границах особо охраняемых природных территорий. Такие изменения готовят для пастбищной аквакультуры в Дальневосточном бассейне.

Разработанный Минсельхозом документ опубликован на портале regulation.gov.ru. Это проект поправок в Приложение № 1 к методике определения минимального объема объектов аквакультуры для выпуска и изъятия, сообщает корреспондент Fishnews.

«Режим использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в ряде случаев может допускать осуществление на них различных видов хозяйственной деятельности, в том числе аквакультуры. В то же время приоритетом на них является сохранение биологических видов и биоценозов», — подчеркивают авторы документа.

Со ссылкой на данные отраслевой науки они отмечают: достижение величин минимального ежегодного объема изъятия объектов пастбищной аквакультуры для участков, расположенных в границах ООПТ, может оказаться опасным.

Предлагается уменьшить величины минимального ежегодного объема изъятия объектов пастбищной аквакультуры на ООПТ с учетом продуктивности и продолжительности цикла выращивания трепанга — как наиболее популярного и ценного объекта, говорится в пояснительной записке.

Ожидается, что такие поправки позволят совместить задачи эффективного хозяйственного использования акваторий и сохранения природных экосистем.

Напомним, о готовящихся изменениях нормативной базы рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов в интервью Fishnews. «Мы учитываем особенности Дальнего Востока, включая аквакультуру в границах ООПТ, реализуя для охраняемых территорий максимально осторожный подход», — заявил представитель ведомства.

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НазадМетки: аквакультурадальний востокросрыболовство
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