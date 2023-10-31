Техрегламент о безопасности рыбы собираются отредактировать

Минсельхоз России опубликовал проект изменений в техрегламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» для процедуры общественного обсуждения. Корректировки вносятся по результатам практики применения документа.

Проект опубликован на правовом портале Евразийского экономического союза, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно пояснительной записке, предполагается доработать отдельные положения регламента, допускающие неоднозначное толкование и правовую неопределенность.

Планируется уточнить требования к транспортировке трепанга в случае, если предполагается его использование в живом виде, а также скорректировать требования к паразитологическим и микробиологическим показателям безопасности пищевой рыбной продукции.

Кроме того, предполагается дополнить положения технического регламента об указании страны происхождения сырья при маркировке икры (для черной икры/икры осетровых видов рыб).

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