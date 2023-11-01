На Сахалине и Курилах ускорилась «генеральная уборка» акваторий

В Сахалинской области продолжают реализацию проекта по «генеральной уборке» акваторий от затонувших судов. В этом году темпы работы выросли: уже утилизировано 15 единиц флота, сообщили в правительстве региона.

Специалисты вытянули на берег и сдали останки военного тральщика, загрязнявшего акваторию морского порта Невельск. Судно будет переработано.

«Рейдовому тральщику более 50 лет. Судно весом более 50 тонн предназначалось для поиска и уничтожения мин. Пришлось столкнуться с некоторыми трудностями, так как судно довольно габаритное и при вытягивании уперлось в подводную скалу», - сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области.

«У каждого такого судна есть история, когда-то такие тральщики выполняли стратегические задачи и были одними из лучших в своем классе. Сегодня это просто груды металла, и наша задача – очистить от них акватории, – рассказал представитель подрядчика.

По информации региональных властей, если в 2022 году из островных акваторий было удалено 4 объекта, то в нынешнем году – уже 15. Всего до конца года планируется утилизировать останки 26 судов. Основные работы сейчас продолжаются в Северо-Курильске и Корсакове.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», предусматривающего очистку от затонувших судов акваторий в разных регионах.

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