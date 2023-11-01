Приморье намерено развивать контакты с Китаем через представительства

Представительства Приморского края в Даляне и Харбине будут не только заниматься вопросами продвижения российской продукции на китайский рынок, но и информировать зарубежных партнеров о возможности инвестирования в проекты в регионе. Об этом сообщил министр экономического развития Приморья Андрей Блохин.

Новые представительства Приморского края, которые уже в этом году планируется открыть в Даляне и Харбине, будут помогать выводить продукцию российских компаний на экспорт, сообщил глава минэкономразвития региона Андрей Блохин на форуме «Экспортный потенциал Приморья» во Владивостоке. В функционале представительств также будет организация выставочных мероприятий и B2B-встреч, передает корреспондент Fishnews.

Министр пообещал: как только новые структуры откроются, информация о возможностях работы с ними будут доведена по всем каналам. Также предполагается, что взаимодействовать с представительствами можно будет через Центр поддержки экспорта Приморского края.

Все сотрудники, которые будут работать в представительствах, знают китайский язык, и «коммуникация будет максимально проста», заявил Андрей Блохин.

Ожидается, что помимо организации B2B-контактов и экспорта представительства будут заниматься и вопросами реализации инвестиционных проектов в Приморье. Специалисты, например, смогут сориентировать зарубежных партнеров в возможностях преференциальных режимов, действующих в крае, отметил министр.

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