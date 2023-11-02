Росрыболовство анонсировало аукцион по глубоководным крабам

На торги 22 ноября будут выставлены доли квот на вылов глубоководных крабов, договоры по которым в рамках первого этапа были расторгнуты. Победители аукциона обязаны построить суда-краболовы.

Росрыболовство объявило о проведении 22 ноября аукциона, в ходе которого планируется реализовать четыре лота с долями квот на вылов глубоководных крабов. Каждый лот включает по 16,666% квоты по крабу-стригуну красному в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне, крабу-стригуну ангулятусу в Восточно-Сахалинской и Северо-Охотоморской подзонах. Как сообщает корреспондент Fishnews, начальная цена лота установлена на уровне 507 млн рублей.

Квоты на вылов глубоководных крабов уже были проданы, причем не с первой попытки, в рамках аукционов первого этапа. Однако, как сообщили в пресс-службе Росрыболовства, позднее эти договоры были расторгнуты. Победители новых аукционов примут на себя обязательства построить краболовные суда длиной более 50 метров.

Торги пройдут в электронной форме на площадке «Российского аукционного дома». Заявки для участия в аукционе принимаются до 17 ноября.

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