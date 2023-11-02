«Камчаттралфот» планирует построить еще один завод под квоты

Компания «Камчаттралфлот» готовится участвовать во втором этапе программы инвестиционных квот вылова. Инвесторы планируют получить объемы для освоения под строительство берегового предприятия.

«Камчаттралфот» намерен участвовать во втором этапе программы квот под инвестиции, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края. В первом этапе программы инвестиционных квот камчатская компания также участвовала с береговым заводом. Предприятие было запущено осенью 2019 г. «Камчатррафлот» при этом получил инвестквоты на вылов минтая и сельди.

«Сегодня мы готовим документы для участия в новом инвестиционном проекте, — заявил в видеокомментарии генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир Котов. — Мы построим еще один перерабатывающий комплекс».

Руководитель компании уточнил, что на новом производстве также будут перерабатывать минтай. Строительство предполагается начать в 2026 г.

Владимир Котов отметил, что завод, построенный на первом этапе программы инвестквот, уже давно вышел на проектную мощность: выпускается рыба б/г, филе штучно и блочно, консервы. Продукция востребована: 90% реализуется на внутреннем рынке, остальные 10% сейчас уходят на рынок АТР, добавил генеральный директор компании.

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