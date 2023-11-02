Рыбаков пригласили заявляться на промысел неквотируемых ресурсов

Предприятия могут подать документы для заключения договоров пользования водными биоресурсами на 2024 г. Это объекты, добыча которых не регулируется через общий допустимый улов.

Росрыболовство опубликовало объявление о подготовке и заключении договоров пользования водными биоресурсами на предстоящий год, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что заявки для организации промысла неквотируемых объектов (то есть тех, для которых не устанавливается ОДУ) в случае с работой во внутренних водах, за исключением морских, надо подавать в региональный орган власти, в остальных случаях — в теруправление Росрыболовства.

Виды водных биоресурсов для заключения договоров пользования и объемы возможного вылова приводятся в объявлении.

Ранее Министерство сельского хозяйства также утвердило общий допустимый улов на 2024 г.

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