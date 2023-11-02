Для поправки по северным приловам хотят пересмотреть сроки

Минсельхоз предложил не откладывать до сентября 2024 г. вступление в силу изменения правил рыболовства для Северного бассейна. Поправка регламентирует обращение с приловом.

В июле Министерство сельского хозяйства выпустило приказ о внесении изменений в правила рыболовства для Северного бассейна. Для части поправок был предусмотрен особый срок вступления в силу — с 1 сентября 2024 г.

В число таких изменений вошла и корректировка подпункта 14.4.8 правил. Как сообщает корреспондент Fishnews, из этого подпункта планируется исключить положение о том, что в случае превышения разрешенного прилова водных биоресурсов, не указанных в разрешении на добычу, в отношении которых установлен ОДУ, они должны с наименьшими повреждениями независимо от их состояния выпускаться в естественную среду обитания.

Теперь Минсельхоз подготовил проект приказа, меняющего сроки вступления этой поправки в силу. В случае принятия документа она вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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