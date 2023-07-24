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Новые изменения касаются, в частности, промышленного и любительского лова камчатского краба

Север получил обновленные правила рыболовства

В правила рыболовства для Северного бассейна внесен ряд изменений. Они касаются регулирования промысла камчатского краба и нельмы, ведения рыболовного журнала и условий любительской рыбалки.

Часть изменений, внесенных Минсельхозом в правила рыболовства для Северного бассейна, связана с переходом отрасли на электронный рыболовный журнал, который заменит промысловый и технологический журналы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, зона действия правил расширяется — с сентября 2024 г. под их регулирование попадает промышленное и прибрежное рыболовство в Карском море. Напомним, Росрыболовство не раз заявляло о намерении открыть в этом районе крабовый промысел.

В новой редакции правил изменились ограничения на добычу камчатского краба. На континентальном шельфе РФ промысел этого вида запрещен с 16 января по 30 июня, в территориальном море и внутренних морских водах запрет действует с 1 марта по 31 мая.

Особое регулирование прописано для промысла нельмы в реке Печора на территории Ненецкого автономного округа (НАО): ловить эту рыбу нельзя в период с 20 мая до 15 июля, а размер прилова ограничен до 5%.

В правилах появился запрет рыбакам оставлять отходы от разделки водных биоресурсов «на льду и на берегу водных объектов рыбохозяйственного значения». Минсельхоз также внес уточнения по организации вылова анадромных видов рыб. Например, разрешена установка рыбоучетных заграждений при промысле лососевых.

Большой блок изменений касается любительского рыболовства. Введены дополнительные ограничения на подводную охоту. Рыбакам-любителям запрещено использовать сети на рыбоводных участках. Зато сезон любительского лова камчатского краба в Баренцевом море теперь начинается на месяц раньше — с 1 мая. При этом суточная норма добычи краба по путевке не может превышать 7 экземпляров.

В правила рыболовства также добавлен перечень прибрежных населенных пунктов Архангельской и Мурманской областей, НАО и Карелии. В морских акваториях, прилегающих к этим поселениям, местные жители имеют право пользоваться сетями при любительском рыболовстве.

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