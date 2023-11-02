Приморье увеличило вылов минтая

Предприятия Приморского края к середине октября выбрали квоты на вылов минтая на 87%. Прибавку к общему результаты обеспечит сезон «Б» охотоморской минтаевой путины.

По состоянию на 15 октября промышленники Приморья добыли 427 тыс. тонн минтая, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

По данным краевого агентства по рыболовству, по сравнению с уровнем прошлого года вылов вырос на 30 тыс. тонн. Квоты выбраны на 87%.

С середины октября стартовал осенне-зимний сезон промысла минтая в Охотском море. Это также должно сказаться на положительной динамике вылова, считают в краевом ведомстве.

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