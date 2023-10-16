Рыбаки открыли осенний промысел охотоморского минтая

15 октября в Охотском море начался сезон «Б» минтаевой путины. За полтора месяца дальневосточные рыбаки постараются максимально выбрать остаток годовой квоты — более 70 тыс. тонн.

Второй сезон охотоморской минтаевой путины, который официально открылся 15 октября, продлится до конца года. В зимне-весенний период (сезон «А») предприятия Дальневосточного бассейна отработали весьма успешно, выловив более 804 тыс. тонн минтая — около 90% ОДУ по Охотскому морю, сообщает корреспондент Fishnews.

В сезоне «Б» рыбакам остается освоить сравнительно небольшой объем, который тем не менее превышает 70 тыс. тонн.

Напомним, в конце сентября на полях Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак отметил, что по итогам года суммарный вылов минтая может приблизиться к 2 млн тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews