Принят закон о гарантиях для резидентов ОЭЗ

Президент Владимир Путин подписал закон о неприменении к резидентам особых экономических зон положений налогового законодательства, ухудшающих их положение.

Официально опубликован федеральный закон от 2 ноября 2023 г. № 522 «О внесении изменений в статьи 5 и 105.26 части первой Налогового кодекса РФ». Согласно документу, резиденты особых экономических зон включаются в перечень налогоплательщиков, для которых Налоговым кодексом установлены гарантии неприменения к ним положений законодательства о налогах и сборах, ухудшающих их положение, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля.

В частности, в отношении налогоплательщиков — резидентов ОЭЗ не применяются положения законодательства о налогах и сборах, увеличивающие или отменяющие пониженные налоговые ставки или тарифы страховых взносов, а также отменяющие или изменяющие условия предоставления налоговых преференций ОЭЗ.

Кроме того, согласно закону, организации — резиденты ОЭЗ освобождаются от выполнения обязательных условий, являющихся основанием для налогового мониторинга.

Новый федеральный закон вступит в силу с 1 января 2024 г.

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