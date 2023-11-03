С новыми ставками: Минсельхоз подготовил изменения в список градообразующих предприятий

Министерство сельского хозяйства представило проект постановления о внесении изменений в перечень рыбохозяйственных организаций, которые будут иметь право на пониженную ставку сбора за пользование водными биоресурсами.

Проект постановления правительства, меняющего список градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций, опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, из списка планируется исключить камчатскую компанию «Дельфин». В то же время в перечень должна добавиться приморская компания «Тройка».

Решение принято по итогам заседания комиссии Минсельхоза России. В пояснительной записке к проекту отмечено, что изменения подготовлены на основании критериев, предусмотренных Налоговым кодексом.

Напомним, что в 2022 г. были приняты изменения Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами. Возможность платить сбор по ставке 15% от общих величин оставили только для градо- и поселкообразующих организаций. Но такая льгота предусмотрена лишь до конца 2027 г.

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