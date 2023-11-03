Осетровые добытчики с Амура угодили под суд

В Хабаровском крае перед судом предстанет жительница Николаевска-на-Амуре, обвиняемая в организации группы по незаконному промыслу «краснокнижных» биоресурсов, а также один из ее подельников. По данным следственных органов, ущерб от незаконного бизнеса превысил 900 тыс. рублей.

По версии следствия, женщина организовала преступную группу в 2022 г. для нелегальной добычи рыбы и заготовки икры на реке Амур в районе села Оремиф Николаевского района. В группу вошли двое ее знакомых и сожительница одного из них.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО, фигуранты выловили не менее четырех амурских осетров и одной калуги, заготовили свыше 99 кг икры и трех частей рыбы общим весом более 14 кг. Незаконную деятельность пресекла полиция.

Уголовное дело направлено в суд. Двум другим участникам группы уже вынесли приговор: мужчине назначали наказание в виде трех лет лишения свободы условно, женщине — двух лет лишения свободы условно.

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