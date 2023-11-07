Биологи продвинулись в изучении медуз Южной Африки

Программа «ЭПР — Нансен», курируемая ФАО, помогает специалистам изучать медуз на южном побережье Африки. Ученые обнаружили четыре новых вида этих животных и создали справочник крупнейших медуз региона.

Потенциальный ресурс

Первые результаты исследований помогли выявить новый вид Aurelia (лунная медуза), еще один вид Chrysaora (компасная медуза) и два вида коробчатых медуз, один из которых относится к роду Chironex, рассказали Fishnews в пресс-службе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

По ее данным, интерес к исследованию медуз диктуется сразу несколькими причинами.

Во-первых, эти животные играют важную роль в океанических экосистемах. Избыток медуз негативно сказывается на рыболовстве: они засоряют сети и уловы. Кроме того, большое количество медуз может привести к сокращению запасов мелкой пелагической рыбы, например анчоуса и сельди: медузы поедают их икру и личинки, а также конкурируют с рыбой за планктона.

Во-вторых, эти животные являются потенциальным ресурсом. Содержащийся во всех видах медуз коллаген можно использовать в фармацевтике или в восстановительной хирургии. Некоторые виды медуз съедобны — они содержат много белка и мало углеводов.

Систематизация данных

Точная идентификация видов медуз, в том числе новых, крайне важна для сохранения исчезающего биоразнообразия морских экосистем, считают в ФАО. Однако отсутствие необходимых ресурсов не позволяет проводить эффективный мониторинг некоторым прибрежным странам, особенно в Африке и Азии.

В рамках программы «ЭПР – Нансен» совместно с Университетом Западной Капской провинции (UWC) было опубликовано «Руководство по идентификации крупнейших медуз Западной Африки», представляющее собой иллюстрированный глоссарий. В него вошли 56 видов крупнейших медуз.

«Мы впервые создали удобный справочник о медузах региона, которым могут пользоваться ученые и наблюдатели, следящие за состоянием рыбных ресурсов, школьные учителя и преподаватели», — рассказал профессор UWC, один из авторов справочника Марк Гиббонс.

Кроме того, справочник будет полезен для руководителей природоохранных служб, которым необходимы точные данные для оценки воздействия медуз на биоразнообразие и источники средств к существованию, связанные с рыболовством или туризмом.

«Настоящая ценность справочника заключается в том, что мы впервые получили ориентир, на основании которого можем продолжать свою работу», — отметил профессор.

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