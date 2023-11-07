Техрегламент по маломерным судам изменится

Опубликованы изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности маломерных судов», поправки вступят в силу через полгода. Корректировки внесены с учетом опыта применения документа.

На Правовом портале ЕАЭС можно ознакомиться с текстом изменений. Официальная дата их опубликования — 3 ноября, сообщает корреспондент Fishnews. Документ вступит в силу по истечении 180 календарных дней с этой даты.

Напомним, что уточняется область применения техрегламента. Скорректирован термин «маломерное судно». Теперь определение з звучит так: «судно длиной не более 20 метров и допустимым количеством людей на борту не более 12 человек». Есть и другие поправки.

В новой редакции изложено приложение, определяющее перечень судов, на которых действие документа не распространяется.

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