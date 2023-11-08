Китай расширил доступ для российской рыбы и морепродуктов

Главное таможенное управление КНР внесло изменения в Каталог водных биоресурсов, разрешенных для экспорта из России. Эта мера позволяет поставлять в страну все виды промысловых объектов, разрешенных китайским законодательством.

Компетентный орган Китая добавил в Каталог водных биологических ресурсов, разрешенных для экспорта из Российской Федерации в КНР, запись «Дикие водные продукты».

«Таким образом, российские производители, предприятия по хранению и транспортировке (более 800 объектов) могут поставлять в Китай все виды промысловых гидробионтов, разрешенных китайским законодательством», — заявили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Продукция, поставляемая в Китай, должна соответствовать требованиям законодательства России и Китая, а также согласованного в сентябре протокола.

В случае необходимости добавления новых видов гидробионтов, планируемых к экспорту в Китай, предприятиям и судам-производителям, предприятиям по хранению и транспортным судам следует расширить перечень продукции — подать заявку на модификацию через систему CIFER, отметили в ведомстве.

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