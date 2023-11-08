Участки для организации рыбалки в Сахалинской области выставили на торги

В Сахалинской области объявлен конкурс на девять участков для организации любительской рыбалки. Заявки принимаются до 5 декабря — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, предлагаются четыре морских и пять речных участков площадью от 5 до 114 га. Они расположены в Александровск-Сахалинском районе, Корсаковском, Поронайском, Углекорском, Ногликском, Томаринском, Южно-Курильском городских округах. Некоторые из участков выставлялись на торги ранее.

Критериями оценки заявок для претендентов, имеющих опыт организации любительского рыболовства, станут количество выданных лицензий, стоимость объектов профильной инфраструктуры, средняя численность работников. Критерии для новичков — предложение по размеру платы, бизнес-план по созданию инфраструктуры, средняя численность работников. Участки предоставляются на 20 лет.

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