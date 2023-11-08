Аквафермеры Ленобласти увеличили «урожаи» форели

В Ленинградской области за девять месяцев вырастили 11,4 тыс. тонн форели. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства этой рыбы увеличился на 3%.

Достичь таких результатов помогли в том числе инвестиции и системная господдержка, считает зампред правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

«Область субсидирует корма для рыбоводства, строительство новых садковых линий и установок замкнутого рыборазведения, привлекает новых инвесторов, субсидируя капитальное строительство при реализации инвестпроектов. С нового года вводим новую субсидию на произведенную и реализованную готовую продукцию рыбоводства», — рассказал глава ведомства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, объем господдержки рыбопромышленного комплекса области в этом году составил 140 млн рублей.

Отмечено, что в 2022 г. в регионе вырастили 13,3 тыс. тонн рыбы (105,6% к уровню 2021 г.), реализовано 7,2 тыс. тонн продукции (104%).

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