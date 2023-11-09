Российской артемии готовят путь в Таиланд

Делегация из Таиланда проводит инспекцию российских предприятий по производству цист артемии. Страна обновила правила ввоза такой продукции.

Предприятия по производству цист артемии, заинтересованные в экспорте продукции на таиландский рынок, с 5 по 12 ноября инспектируют представители департамента рыболовства Министерства сельского хозяйства и кооперативов Таиланда. Проверяется также сырьевая база поставщиков в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях.

Визит инициирован в связи с обновлением требований законодательства королевства к цистам артемии и изменением порядка ввоза этого товара в Таиланд, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Поставки продукции организаций, не проинспектированных департаментом рыболовства, не допускаются. Это уже не первая проверка.

Обновленные требования Таиланда с переводом на русский язык опубликованы в разделе «Экспорт/импорт — Таиланд — Экспорт — Ветеринарные требования».

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