В Приморье пресекли сбыт сомнительной «икры»

В Приморском крае сотрудники ГИБДД обнаружили в остановленной машине 42 кг имитированной лососевой икры. По словам водителя, продукт он купил в Москве для дальнейшей реализации.

Автомобиль без номеров остановили в Артеме. Как рассказали Fishnews в пресс-службе городского ОМВД России, полицейские выяснили, что машина списана и снята с учета в ГИБДД.

Также правоохранители обнаружили в багажнике семь коробок с имитированной красной икрой без сопроводительных документов. Водитель пояснил, что товар он приобрел в Москве и планировал сбыть в Приморье.

Продукция изъята, автомобиль помещен на стоянку временного задержания. Собранные материалы направлены в управление Россельхознадзора для принятия процессуального решения.

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