У каланов сохраняются проблемы

Продолжает снижаться численность калана у побережья Командорских островов, Камчатки и Северных Курил. Между тем на Итурупе и Урупе количество морской выдры стабильно, а на Малой Курильской гряде — растет быстрыми темпами.

Второе в году заседание экспертной группы по сохранению калана прошло онлайн на базе Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН. В работе приняли участие 13 организаций, в том числе три особо охраняемых природных территории федерального значения и шесть институтов.

После первого заседания экспертной группы прошло семь месяцев. За это время российские ученые провели большой объем работ по исследованию группировок калана в акватории Командорских островов, у побережья Камчатки, у островов Большой и Малой Курильской гряд. А также по изучению бентосных сообществ, анализу инвазий животных и причин гибели калана на большей части российского ареала, рассказали Fishnews в пресс-службе заповедника «Курильский».

Большинство докладчиков отметили продолжающуюся тенденцию снижения численности калана в основной, северной, части его российского ареала — у побережья Командорских островов, Камчатки и Северных Курил (Шумшу и Парамушира).

По словам заведующего лабораторией Сергея Корнева из Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН, последние учеты в 2023 г. вокруг Парамушира и Шумшу показали снижение численности калана по сравнению с 2003 г. на 96% (с 15 тыс. животных до 541 особи).

Отмечено, что подобные проблемы существуют у восточного побережья Камчатки и Командорских островов. Среди причин сокращения численности называли истощение кормовых ресурсов, прибрежное рыболовство, различные формы инвазий и другие.

Также в докладах были представлены результаты учетов вблизи южных Курильских островов (Урупа, Итурупа, Кунашира и Малой Курильской гряды (МКГ). Данные показывают, что группировки калана в этом районе имеют тенденцию к увеличению численности. Так, на Итурупе и Урупе численность морской выдры сохраняет стабильные показатели (230 и 1299 особей соответственно), а на островах Малой Курильской гряды наблюдается значительный рост количества этих животных.

По учетам, проведенным сотрудниками заповедника «Курильский» в прошлом году, общая численность калана на МКГ составила 471 особь (из них 290 самок со щенками — 40,3%). Это превысило показатели 2001 г. в 14 раз.

В 2023 г. морские учеты были проведены исследовательским центром «Финвал» с тримарана. По словам руководителя центра Андрея Семенова, численность каланов на Малой Курильской гряде (без Шикотана, вблизи которого каланов сейчас нет) составила 516 особей, из которых 248 самок со щенками (48%).

В пресс-службе заповедника обратили внимание, что основными факторами, привлекающими калана, являются изрезанная береговая линия с многочисленными бухточками и островками, небольшие глубины (до 50 м), разнообразное бентосное сообщество, включающее главную пищу животного — морских ежей, а также поля ламинариевых водорослей, на которых калан проводит основное время.

По данным Сахалинского филиала ВНИРО, именно у островов Малой Курильской гряды отмечены значительные скопления морских ежей, обширные поля бурых водорослей, а вся акватория находится в пределах изобаты до 50 м глубины.

Заместитель директора по научной работе «Курильского» Елена Линник представила прогноз увеличения численности калана до достижения им оптимальной плотности на всей акватории МКГ, исходя из ее ресурсной обеспеченности. Эта численность может составить не менее 1,3 тыс. особей.

Докладчик обратила внимание: самая южная размножающаяся группировка калана находится в пределах морских охранных зон заповедника «Курильский» (острова Демина) и заказника федерального значения «Малые Курилы» (острова Полонского, Зеленый, Юрий, Танфильева). Это позволяет регулировать присутствие человека и хозяйственную деятельность.

Участники заседания пришли к выводу, что необходимо разработать единые методики проведения учетов численности животных и сбора биоматериала; продолжить изучение состояния бентосных сообществ. Также планируется провести единовременный синхронизированный учет численности калана на территории его российского ареала. Следующая встреча экспертного совета намечена на февраль 2024 г.

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