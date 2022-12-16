Экологи и ученые организуют рабочую группу для спасения каланов

Всемирный фонд дикой природы планирует при участии Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН создать рабочую группу по сохранению калана в России.

«Последние годы численность калана падает, но на данный момент не существует общего плана и стратегии сохранения этого вида. Калана изучают — как отдельные экспедиции, так и сотрудники заповедников, и фонд, но чтобы увидеть общую картину происходящего и эффективно спланировать дальнейшие действия, нужна единая площадка для диалога", — подчеркнула на пресс-конференции главный координатор проектов Всемирного фонда дикой природы по морским охраняемым территориям Анна Филиппова.

По ее словам, именно такой площадкой и должна стать рабочая группа, которую экологи создают при участии ИПЭЭ РАН. С помощью рабочей группы планируется разработать стратегию сохранения калана в России и реализовать ее максимально эффективно.

Сплошного учета всей популяции русского калана не проводилось, поэтому сводных данных по падению численности пока нет, сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России. Однако, по словам старшего научного сотрудника Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Сергея Рязанова, сокращение стремительное. Так, на северных Курильских островах количество животных уменьшилось с 15 тыс. до 1 тыс. особей всего за несколько лет.

Причины таких изменений планируется найти в ходе летней экспедиции Всемирного фонда дикой природы на Курилы. Группа ученых пойдет от Петропавловска-Камчатского к острову Уруп, ведя попутные наблюдения за каланами на других островах. Специалисты изучат половозрастную структуру групп, попытаются выяснить причины гибели павших каланов, изучат кормовую базу этих животных и подводные леса, в которых они обитают.

Средства на эту экспедицию фонд собирает в рамках ежегодной акции «Новогодняя благотворительность WWF».

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