Правительство предложило исключить задвоение контроля за бизнесом

В Госдуму поступил законопроект, призванный устранить дублирование полномочий полиции и контрольных органов в сфере проверок бизнеса. Правительство выступило за то, чтобы проанализировать функции по составлению протоколов и возбуждению дел об административных нарушениях.

Правительство передало на рассмотрение депутатам проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», сообщает корреспондент Fishnews.

С помощью внесения в КоАП поправок предполагается исключить дублирование полномочий органов внутренних дел и контрольных (надзорных) органов в области производства по делам об административных правонарушениях.

Сейчас органы полиции уполномочены возбуждать и рассматривать дела по 663 составам административных правонарушений. Однако 197 из них — это нарушение требований, за соблюдением которых следят также другие госорганы при осуществлении государственного контроля (надзора), говорится в пояснительной записке к проекту. При этом на полицию не распространяются положения закона, регулирующего вопросы госконтроля.

В связи с этим из сферы деятельности органов внутренних дел предложено убрать 46 составов административных правонарушений. В том числе — предусмотренные статьями КоАП по охране собственности, в сфере охраны окружающей среды и природопользования, в области предпринимательской деятельности, порядка на транспорте.

По ряду критериев (например, незамедлительность реагирования на информацию о нарушении, угроза жизни и здоровью граждан) ряд составов остаются за полицией. Здесь тоже есть статьи в области охраны окружающей среды, порядка на транспорте.

Также законопроект предусматривает установление годичного срока давности привлечения к административной ответственности за правонарушения, исключаемые из компетенции полиции, говорится в пояснительной записке.

В случае принятия изменения законодательства вступят в силу через 90 дней после дня официального опубликования.

Как отметили в пресс-службе правительства, проект федерального закона подготовлен совместно с Генеральной прокуратурой и МВД России.

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