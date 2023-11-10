Реки Ростовской области оказались востребованы среди аквафермеров

В Ростове-на-Дону состоялся аукцион по 16 рыбоводным участкам на реках и русловых водохранилищах Ростовской области. Все РВУ были распроданы, итоговые цены половины лотов намного превысили начальные, у одного — в 409 раз.

К продаже предлагались права пользования 15 участками для пастбищной аквакультуры и одним — для индустриальной. РВУ предоставляются на 25 лет. Именно участок под индустриальную аквакультуру стал «рекордсменом» по разнице между стартовой (220 рублей) и итоговой (90 тыс. рублей) ценой, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на документацию торгов.

Самый дорогой участок был продан за 828 тыс. рублей, а всего участков, чья итоговая цена превысила 100 тыс. рублей, оказалось восемь. Суммарная выручка после оплаты победителями торгов должна превысить 3,6 млн рублей.

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