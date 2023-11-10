Росрыболовство продало еще один крабовый лот

Федеральное агентство по рыболовству провело второй в этом году аукцион по продаже долей квот вылова крабов в инвестиционных целях. На торги выставлялся один лот.

Новый аукцион по продаже долей крабовых квот прошел 10 ноября. Согласно законодательству, торги проводились в электронной форме.

Как сообщает корреспондент Fishnews, победителем стала компания «Амуррыбпром». Она должна получить набор, состоящий из 100% долей квот вылова в инвестцелях колючего краба в Южно-Курильской зоне, волосатого четырехугольного краба и краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне, равношипого краба в центральной части Охотского моря. При стартовой цене более 3,6 млрд рублей лот ушел более чем за 6,6 млрд рублей.

По условиям продажи лота получатель долей квот принимает на себя обязательства по строительству промыслового судна. Заказано оно должно быть на российской верфи.

Доли квот вылова в инвестцелях — 2022 по этим видам краба в указанных районах были проданы 16 октября . На этих торгах они были разбиты по разным лотам. Комплект с волосатым четырехугольным и колючим крабами также приобрел «Амуррыбпром» (по 100% этого вида квот).

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