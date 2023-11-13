Рыбакам установили ориентиры для работы на реках и озерах
Минсельхоз России утвердил общий допустимый улов на 2024 г. во внутренних водах, за исключением морских, — на реках, озерах и водохранилищах. Исходя из этих цифры, затем определяются объемы для промысла, организации любительской рыбалки и другого использования.
Общий допустимый улов водных биоресурсов на предстоящий год во внутренних водах, за исключением морских, утвержден приказом Министерства сельского хозяйства от 27 октября 2023 г. № 818.
Как сообщает корреспондент Fishnews, определены предельные объемы вылова рыб, раков, добычи млекопитающих. ОДУ традиционно приводится по регионам.
Общий допустимый улов затем распределяется по видам квот — для научных исследований, организации любительского рыболовства, промышленной добычи и т.д. Напомним также, что через ОДУ регулируется вылов не всех объектов, для целого ряда видов водных биоресурсов используется менее жесткая система регулирования — через возможный вылов.
Ранее Минсельхоз также утвердил общий допустимый улов на 2024 г. в морских водах — приказом от 25 августа 2023 г. № 692.
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews