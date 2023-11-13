Камчатцы заплатят штрафы за кустарную икру

В Камчатском крае двух местных жителей осудили по делу о незаконном обороте почти трех тонн красной икры. Рыночная стоимость изъятой продукции, по данным правоохранителей, составила около 9,7 млн рублей.

Нелегальный сбыт сомнительного деликатеса пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Как рассказали Fishnews в пресс-службе погрануправления, икра кустарного производства хранилась у фигурантов в Елизовском районе.

Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Им назначено наказание в виде штрафов в размере 350 тыс. рублей каждому. Изъятая рыбопродукция по решению суда будет уничтожена.

Отмечено, что один из фигурантов, желая вернуть конфискованную икру, попытался дать взятку сотруднику погрануправления, однако был задержан. За это, согласно приговору суда, фигуранту придется выплатить еще один штраф — 1,5 млн рублей.

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