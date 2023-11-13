Иран улучшил показатели по экспорту креветки

За первую половину иранского календарного года (21 марта — 22 сентября) республика отправила за рубеж 13,5 тыс. тонн креветки общей стоимостью 60 млн долларов. Стоимость экспорта выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информацию приводит Производственный и торговый аквакультурный союз Ирана, сообщает корреспондент Fishnews. Секретарь союза Али-Акбар Ходаэи рассказал, что главными экспортными направлениями для креветки стали Россия, ОАЭ, Китай, Ливан, Египет, Испания, Франция и Великобритания.

Издание Tehran Times отмечает, что аквакультура страны сейчас находится на подъеме и занимает высокие позиции в экспорте ряда гидробионтов. По информации главы Иранской рыболовной организации Хоссейна Хоссейни, в прошлом календарном году поставки рыбы и морепродуктов республики за рубеж в стоимостном выражении составили около 600 млн долларов. Он считает, что иранское рыбное хозяйство способно заработать до 2 млрд долларов на экспорте.

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