Аквакультура остается в зоне роста

По итогам трех кварталов 2023 г. российские рыбоводы сохраняют положительную динамику производства продукции аквакультуры — более 294 тыс. тонн. Почти 45% этого объема приходится на лососевые хозяйства.

По данным Росрыболовства, за период с января по сентябрь объем производства товарной аквакультуры в России превысил 294,2 тыс. тонн — на 6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В структуре производства доминируют лососевые и карповые рыбы — 131,3 тыс. тонн и 83,2 тыс. тонн соответственно. Немногим менее четверти общего объема приходится на различные морепродукты — устрицы, мидии, гребешки и другие виды гидробионтов. Доля осетровых хозяйств в отраслевой статистике составляет почти 5,2 тыс. тонн.

Лидерство в секторе аквакультуры удерживает Северо-Западный федеральный округ, где прирост к показателям годичной давности составляет 6,6%. Основной объем атлантического лосося и форели в стране выращивают предприятия Мурманской области, Республики Карелия и Ленинградской области. Дальневосточный федеральный округ за счет марикультуры занимает второе место с более скромной динамикой — 3,4%. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, практически вся дальневосточная продукция произведена марифермерами Приморского края.

Тройку лидеров замыкает Южный федеральный округ, который специализируется на традиционных объектах товарного рыбоводства. Прирост объемов производства за три квартала здесь составил 3,5%. Зато заметный рост — на 19% — наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе в связи с увеличением объема производства лососевых.

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