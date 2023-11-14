Ряд причалов на Камчатке готовятся принять в ведение региона

Ряд причальных сооружений Нацрыбресурса на Камчатке будет передан в ведение региона. Об этом сообщили краевые власти. Губернатор Владимир Солодов поручил проработать механизм последующего использования территорий.

В краевое ведение предполагается передать причалы, которые находятся в центральной части Петропавловска-Камчатского на территории бывшего судоремонтного завода «Фреза», сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

Глава региона поставил задачу проработать механизм эксплуатации причальных сооружений после передачи краю заместителю председателя правительства Юлии Морозовой совместно с администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа.

«В следующем году необходимо обеспечить пешеходную доступность причалов и начинать благоустройство. Речь идет о территории бывшего судоремонтного завода «Фреза», Петропавловской гавани, причале между морским вокзалом и исторической частью нашего города», - отметил Владимир Солодов.

Юлия Морозова рассказала, что на прошлой неделе проект распоряжения правительства РФ ушел на согласование.

«Предполагаю, что в течение одной-двух недель распоряжение правительства РФ о передаче причалов должно будет выйти, потому что все наши отраслевые федеральные органы исполнительной власти его уже согласовали. Дорожная карта по передаче объектов совместно министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края готова», - подчеркнула зампред краевого правительства.

Она добавила, что в рамках мастер-плана Петропавловск-Камчатского городского округа разработана концепция развития Петропавловской гавани.

В пресс-службе напомнили, что вопрос о необходимости передачи причалов ФГУП «Нацрыбресурс» был поднят в 2015 г.

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