Регионы подведут итоги лососевой путины на ДВНПС

Дальневосточный научно-промысловый совет соберется 23 ноября на Камчатке. В числе основных вопросов осеннего заседания традиционно результаты лососевой путины в регионе.

Итоги лососевого сезона на ДВНПС подводит отраслевая наука. Также о результатах промысла докладывают власти регионов Дальнего Востока — Камчатского края, Сахалинской области, Приморья, Хабаровского края, Магаданской области, Чукотки, сообщает корреспондент Fishnews.

В этом году лососевая путина обеспечила один из рекордных показателей в ряду последних лет. На 12 ноября общий вылов тихоокеанских лососей превысил 608,5 тыс. тонн — в ряду последних лет больше только показатель 2018 г., когда рыбаки Дальнего Востока взяли около 670 тыс. тонн.

По объемам добычи, как и ранее, лидирует Камчатка: путина в этом году обеспечила региону вылов свыше 490 тыс. тонн — чуть меньше, чем пять лет назад. На втором месте Сахалинская область: там на 12 ноября освоили более 71,5 тыс. тонн красной рыбы. Хабаровский край поймал более 28,4 тыс. тонн. Общий результат Магаданской области — около 14,7 тыс. тонн. Рыбаки Приморского края взяли более 1,7 тыс. тонн, Чукотского автономного округа — около 1,2 тыс. тонн.

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