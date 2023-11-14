Для продвижения органической продукции готовят план

Проведение кампании по продвижению органической продукции планируется включить в специальную дорожную карту правительства. Такую работу предполагается вести как среди потребителей, так и среди производителей.

Минсельхоз представил проект плана мероприятий по реализации Стратегии развития производства органической продукции в РФ до 2030 г. — он размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в дорожной карте предполагается предусмотреть в том числе проведение информационной кампании по распространению знаний и продвижению органической продукции среди потребителей и производителей. Согласно проекту, это должны быть в том числе демонстрационно-выставочные мероприятия. Такие кампании предполагается проводить ежегодно. Среди ответственных исполнителей в проекте дорожной карты указаны Минсельхоз, Роскачество, Минпромторг, Россельхозбанк, фонд «Органика».

Стратегия развития производства органической продукции в РФ до 2030 г. была утверждена в июле 2023 г. В 2018 г. был принят федеральный закон, регулирующий отношения в сфере выпуска органической продукции. В частности, установлены требования, которым должно отвечать производство таких товаров (например, запрет на использование упаковки, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды). Производители такой продукции имеют право на специальную маркировку. Речь идет в том числе о продукции аквакультуры.

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