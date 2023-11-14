Браконьерская рыбалка в Крыму закончилась условным сроком

В Республике Крым вынесли приговор жителю Евпатории, ловившему рыбу и креветок. В ходе судебного разбирательства мужчина добровольно возместил причиненный ущерб на сумму более 360 тыс. рублей.

Фигурант признан виновным по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с причинением особо крупного ущерба).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, в июне крымчанин нелегально добывал в озере Донузлав ловушечным орудием черноморскую травяную креветку, бычка-травяника, черноморскую атерину и глазчатого губана. Отмечено, что водоем является местом нереста для всех этих видов. Кроме того, злоумышленник поймал пять экземпляров толсторылой рыбы-иглы, занесенной в Красную книгу республики.

С незаконным уловом мужчину задержали пограничники. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. Приговор в законную силу не вступил.

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