В Верховном суде не нашли причин для нового рассмотрения дела Игоря Быстрова

В Верховном суде не нашли оснований для пересмотра судебных решений в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова. Он был признан невиновным в превышении должностных полномочий.

Напомним, что Игорю Быстрову, занимавшему с 2015 по 2017 гг. пост заместителя председателя правительства Сахалинской области, вменяли в вину превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий при решении вопросов с рыбокомбинатом «Островной».

В январе 2022 г. Южно-Сахалинский городской суд признал Игоря Быстрова виновным по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ. Однако областной суд обвинительный приговор отменил: бывший чиновник был признан невиновным «в связи с неустановлением события преступления». Такое решение поддержали затем судебная коллегия по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции и судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда.

Заместитель генерального прокурора обратился в Верховный суд с надзорным представлением об отмене судебных решений и направлении дела в отношении бывшего зампреда областного правительства на новое рассмотрение.

Однако судья ВС оснований для пересмотра не нашел, сообщает корреспондент Fishnews. Вынесено постановление об отказе в передаче надзорного представления на рассмотрение президиума Верховного суда.

В постановлении, в частности, отмечено, что суд апелляционной инстанции «пришел к мотивированному выводу о правомерности действий и намерений Быстрова И.М., их обусловленность необходимостью исполнения решений, принятых на совещаниях Правительства Сахалинской области и указаний Губернатора, связанных с выполнением поручения Президента Российской Федерации, что исключает привлечение Быстрова И.М. к уголовной ответственности».

Пока шли разбирательства, Игорь Быстров пробыл в заключении более года и 10 месяцев, а также 6,5 месяца — под домашним арестом.

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