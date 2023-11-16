Тех, кто не выкупил доли квот, будут включать в реестр недобросовестных участников аукционов

Новый закон оговаривает последствия для участников торгов, уклонившихся от заключения договора на доли квот либо от соглашения о социально-экономическом развитии региона в случае с рыболовными участками для промысла анадромных. Минсельхоз подготовил проект постановления о ведении соответствующего реестра.

Сведения об участниках квотного аукциона, уклонившихся от заключения договора, планируется систематизировать в специальном реестре, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно подготовленному Минсельхозом проекту постановления, вести такой список будет Федеральное агентство по рыболовству с помощью официального сайта торгов torgi.gov.ru.

В этот же реестр предполагается вносить и информацию об участников аукционов по распределению рыболовных участков для добычи анадромных видов рыб (а это в том числе и лососи), которые уклонились от заключения соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона.

Включение сведений в реестр предусмотрено изменениями федерального закона о рыболовстве, принятыми в июле. При этом закон оставляет за бизнесом право оспорить внесение в такой список в суде. Также сведения о недобросовестном участнике должны исключаться из реестра через три года.

Создание реестра, по замыслу разработчиков, поможет избежать случаев, когда недобросовестные компании стремятся сорвать процедуру, уклонившись от заключения договора.

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