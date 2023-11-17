Новости
По оценке Рыбного союза, новые нормы экосборов, в случае их вступления в силу, за четыре года приведут к росту нагрузки на рыбоперерабатывающую отрасль в 13 раз

Экосборы грозят придавить рыбопереработку

По оценке Рыбного союза, новые нормы экосборов, в случае их вступления в силу, за четыре года приведут к росту нагрузки на рыбоперерабатывающую отрасль в 13 раз и составят более 14 рублей на каждый килограмм готовой рыбной продукции.

К 2027 г. затраты рыбоперерабатывающих предприятий на уплату экосборов в рамках механизма расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) вырастут на порядок, предупредил председатель Рыбного союза Александр Панин. На расширенном заседании рабочей группы по РОП комитета по экологии Российского союза промышленников и предпринимателей он заявил, что в случае введенияв действие новых норм экосборов нагрузка на отрасль возрастет на 1200% по сравнению с текущим уровнем.

По расчетам аналитического центра Рыбного союза, к концу 2023 г. нагрузка РОП на сектор рыбопереработки составит около 3 млрд рублей, но после вступления в силу новых норм и требований в 2024 г. она повысится до 18 млрд рублей, а в 2027 г. — до 39 млрд рублей. Отношение нагрузки РОП к валовой прибыли в отрасли, которое сейчас составляет 7%, в 2024 г. вырастет до 42%, а в 2027 г. — до 91%. При расчетах использовались значения базовых ставок экологического сбора и коэффициенты, указанные в подзаконных актах, касающихся РОП, проекты которых вынесены на общественное обсуждение, сообщили Fishnews в отраслевом объединении.

По словам Александра Панина, если не переложить расходы по РОП в отпускные цены, то они «съедят» почти всю прибыль в отрасли. По данным Рыбного союза, сейчас с учетом вида упаковки экосборы в среднем составляют 1,1 рубля на каждый килограмм готовой рыбной продукции. С предложенными ставками и коэффициентами в 2024 г. этот показатель достигнет 6,6 рубля, а в 2027 г. — 14,4 рубля. Эту нагрузку ощутят и переработчики, и импортеры — все, кто имеет дело с рыбной продукцией в упаковке.

«Рост сборов, к сожалению, будет отражаться и на рентабельности компаний, и на отпускных ценах. Бизнес не может позволить себе работать в убыток: компаниям надо платить зарплаты работникам, рассчитываться с поставщиками, выплачивать налоги. Единственный источник и для этого, и для уплаты экосборов — это доходы от продажи готовой продукции. И тут кроется еще один серьезный риск — ускорение темпов падения потребления рыбы в стране», — подчеркнул Александр Панин.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Отрасль меняется

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Константин САВЕНКОВ

Новый протокол расширил возможности поставок рыбы в Китай

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Лососевая путина показала прибавку

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

В любом периоде нужно видеть возможности

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Безопасность любой ценой?!

Все материалы

Крупным планом

Вид на реку Амур

Хабаровский край: Большая повестка региона

На площадке Международного рыбопромышленного форума 28 сентября прошла конференция, посвященная развитию аквакультуры в условиях единого экономического пространства. Фото пресс-службы Росрыболовства

Аквакультура переходит на индустриальные рельсы

Среднее краболовное судно проекта СКС57 «Кунашир» с композитными RSW-танками

Композитные кработанки: технологии будущего уже сегодня

В этом году на выставке в Санкт-Петербурге «Аврора» планирует представить пульт управления рыболовным судном с полностью российским оборудованием

Курс навстречу рыбакам

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году вновь проходили насыщенно и ярко

Выставка в Санкт-Петербурге — делимся впечатлениями

До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.