Экосборы грозят придавить рыбопереработку

По оценке Рыбного союза, новые нормы экосборов, в случае их вступления в силу, за четыре года приведут к росту нагрузки на рыбоперерабатывающую отрасль в 13 раз и составят более 14 рублей на каждый килограмм готовой рыбной продукции.

К 2027 г. затраты рыбоперерабатывающих предприятий на уплату экосборов в рамках механизма расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) вырастут на порядок, предупредил председатель Рыбного союза Александр Панин. На расширенном заседании рабочей группы по РОП комитета по экологии Российского союза промышленников и предпринимателей он заявил, что в случае введенияв действие новых норм экосборов нагрузка на отрасль возрастет на 1200% по сравнению с текущим уровнем.

По расчетам аналитического центра Рыбного союза, к концу 2023 г. нагрузка РОП на сектор рыбопереработки составит около 3 млрд рублей, но после вступления в силу новых норм и требований в 2024 г. она повысится до 18 млрд рублей, а в 2027 г. — до 39 млрд рублей. Отношение нагрузки РОП к валовой прибыли в отрасли, которое сейчас составляет 7%, в 2024 г. вырастет до 42%, а в 2027 г. — до 91%. При расчетах использовались значения базовых ставок экологического сбора и коэффициенты, указанные в подзаконных актах, касающихся РОП, проекты которых вынесены на общественное обсуждение, сообщили Fishnews в отраслевом объединении.

По словам Александра Панина, если не переложить расходы по РОП в отпускные цены, то они «съедят» почти всю прибыль в отрасли. По данным Рыбного союза, сейчас с учетом вида упаковки экосборы в среднем составляют 1,1 рубля на каждый килограмм готовой рыбной продукции. С предложенными ставками и коэффициентами в 2024 г. этот показатель достигнет 6,6 рубля, а в 2027 г. — 14,4 рубля. Эту нагрузку ощутят и переработчики, и импортеры — все, кто имеет дело с рыбной продукцией в упаковке.

«Рост сборов, к сожалению, будет отражаться и на рентабельности компаний, и на отпускных ценах. Бизнес не может позволить себе работать в убыток: компаниям надо платить зарплаты работникам, рассчитываться с поставщиками, выплачивать налоги. Единственный источник и для этого, и для уплаты экосборов — это доходы от продажи готовой продукции. И тут кроется еще один серьезный риск — ускорение темпов падения потребления рыбы в стране», — подчеркнул Александр Панин.

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