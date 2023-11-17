Илья Шестаков пригласил гостей выставки «Россия» отведать рыбных блюд

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков посетил международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. В павильоне 51 глава ведомства открыл дегустационный зал «Рыбный».

«Традиционные рыбные дегустации позволяют нашим людям познакомиться с продукцией с различных регионов России — Дальнего Востока и Каспия, Северного и Азово-Черноморского бассейнов» — отметил Илья Шестаков.

Он подчеркнул важность того, чтобы рыба была свежая и качественная. Именно такую продукцию представили гостям мероприятия. «О рыбе можно говорить много, но ее нужно есть», — сказал глава ведомства, открывая дегустацию.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства, в павильоне «Регионы России» руководитель ведомства уделил внимание рыбацким регионам, встретился с представителями Камчатки, Республики Бурятия, Сахалинской, Архангельской и Калининградской областей.

Кроме того, Илья Шестаков осмотрел экспозицию Минсельхоза «Есть своё!» в «Деревне Ново-Простоквашино», которая включает зону рыбалки и Росрыболовства. В павильоне «Клевое место» гостям выставки-форума рассказывают о рыбохозяйственной науке, рыбоводстве и развитии отрасли в целом.

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