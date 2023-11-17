Из Белоруссии прибыла подозрительная рыбопродукция

В Смоленской области пресекли контрабанду более 20 тонн мороженых брюшек лососевых стоимостью свыше 5,5 млн рублей, отмечает таможня. По данным ведомства, продукт пытались ввезти по поддельным документам.

Автомобиль с товаром остановили в районе деревни Красная Горка. Согласно сопроводительным документам, в Россию ввозились замороженные брюшки форели, страна происхождения — Республика Беларусь.

Дополнительная проверка показала, что предоставленные документы на рыбную продукцию являются поддельными, а фирма-отправитель ликвидирована, сообщили Fishnews в пресс-службе Центрального таможенного управления. По его информации, отправителем, заказчиком перевозки, получателем товара и изготовителем поддельных товаросопроводительных документов является гражданка РФ, уроженка Смоленска.

«Поскольку незаконно перемещаемый товар входит в перечень стратегически важных ресурсов, а его стоимость по оценке экспертов составила более 5,5 млн рублей, Смоленская таможня в отношении лица, осуществившего контрабанду, возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ», — отметил начальник Смоленской таможни Рустам Якубов.

Материалы переданы в полицию.

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