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Новая международная выставка рыбной индустрии Seafood Expo Eurasia в Стамбуле пройдет с 15 по 17 мая 2024 г. Фото пресс-службы ESG

Seafood Expo Eurasia сменила даты: теперь весной

Новая международная выставка рыбной индустрии Seafood Expo Eurasia в Стамбуле пройдет с 15 по 17 мая 2024 г. Решение о переносе мероприятия принято в связи с нестабильной обстановкой на Ближнем Востоке.

Место проведения выставки остается прежним: павильон № 3 того же выставочного комплекса Tüyap Fair and Congress Center в Стамбуле. При этом все условия участия, утвержденные в 2023 г., и договоренности с партнерами остаются неизменными, как и все договоренности с партнерами, отметили организаторы. Регистрация посетителей продолжается, а все выданные билеты действительны для посещения мероприятия в новые даты, рассказали Fishnews в пресс-службе российского отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group.

«Мы пошли навстречу нашим клиентам, которые обеспокоены возможным ухудшением ситуации на Ближнем Востоке и в регионе в целом. Перенос не помешает достичь нашей цели организовать площадку для эффективного делового общения в безопасной и комфортной обстановке. Сложившиеся условия только укрепляют нашу приверженность принципу «бизнес вне политики». Именно такой подход способен вновь объединить участников отрасли со всего мира, что является главной миссией нашей команды», — сообщила директор выставки Seafood Expo Eurasia Анна Шелкова.

Seafood Expo Eurasia –— международная В2В-выставка для рыбопромышленного комплекса, представляющая всю продуктовую цепочку отрасли. Организаторы ожидают участие экспонентов из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, всего — более 120 стран. Предполагается обеспечить возможности в том числе для малых и средних предприятий.

Кроме того, представители организации COMHAFAT/ATLAFCO, включающей в себя 22 африканские страны побережья Атлантики, планируют посетить выставку для поиска новых поставщиков рыбной продукции. Входящее в ее состав Королевство Марокко выступит страной — партнером мероприятия.

Медиахолдинг «Фишньюс» выступает информационным партнером Expo Solutions Group.

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