Минлесхоз Приморья займется «рыбными» делами

В Приморском крае функции упраздняемого агентства по рыболовству передадут региональному министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов.

Напомним, агентство по рыболовству в Приморье ликвидируют с 1 января 2024 г. Как сообщает корреспондент Fishnews, утверждено новое положение о краевом министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов.

С нового года оно будет исполнять в том числе полномочия в области организации и регулирования промышленного и любительского рыболовства, рыболовства в целях обеспечения традиционной деятельности коренных народов, охраны водных биоресурсов на внутренних водных объектах, предоставления рыболовных участков.

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