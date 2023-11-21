Торговля между Россией и Китаем переходит на нацвалюты

Россия и КНР все больше используют при взаимных расчетах национальные валюты, сообщили в правительстве РФ. Приводится цифра в 95% всех торговых операций.

С начала 2023 г. товарооборот между Россией и Китаем вырос на треть, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. В Пекине он выступил на заседании Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Между Россией и КНР растут объемы взаиморасчетов в национальных валютах, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ. На юань и рубль уже приходится 95% всех торговых операций.

Отмечено, что идет финальное согласование обновленного плана инвестиционного сотрудничества России и Китая — его планируется утвердить в 2024 г.

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