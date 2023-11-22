Росрыболовство распределило по направлениям ОДУ в Западном бассейне

Федеральное агентство по рыболовству продолжает выпускать приказы о распределении по видам квот общих допустимых уловов на предстоящий год. На этот раз объемы по направлениям использования определены для Западного бассейна.

Распределение ОДУ водных биоресурсов Западного бассейна применительно к видам квот на 2024 г. утверждено приказом Росрыболовства от 17 ноября 2023 г. № 647.

Как сообщает корреспондент Fishnews, документ предусматривает объемы для научных исследований и промышленного лова в Балтийском море, Куршском, Калининградском (Вислинском) и Финском заливе. Это лимиты для добычи салаки, шпрота, трески, плотвы и других видов рыб.

Ранее ОДУ по видам квот на 2024 г. были распределены для Волжско-Каспийского бассейна.

Приказ Росрыболовства смотрите в прикрепленном файле.

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