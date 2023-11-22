Марифермеры Приморья в октябре усердно высаживали трепанг

В Приморском крае за 10 месяцев на аквакультурные участки высадили более 3,8 млн молоди трепанга. В преддверии зимнего периода «посевная» активизировалась: выпуск свыше 2,1 млн маленьких «морских огурцов» пришелся на октябрь.

Промежуточные итоги выпусков подвели в Приморском территориальном управлении Росрыболовства. По его данным, за январь — октябрь марифермеры отправили на участки 3,81 млн штук молоди дальневосточного трепанга и 21,5 млн экземпляров молоди приморского гребешка.

В октябре наиболее сильно увеличилось количество выпусков трепанга. «Если по итогам 9 месяцев этого года в море было выпущено 1,7 млн штук трепанговой молоди, то за 10 месяцев, по итогам октября, это цифра увеличилась в 2,2 раза», — рассказали Fishnews в пресс-службе ТУ.

Через 3-4 года гидробионты достигнут товарного размера. С этого времени их можно будет поднимать со дна и поставлять на внутренний и внешний продовольственные рынки.

В теруправлении напомнили, что трепанг и гребешок относятся к особо ценным видам и не разрешены к промышленной добыче в Приморском крае. Из региона на внутренний и внешний рынки поступает только продукция, выращенная марифермерами.

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