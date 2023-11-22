Промысел байкальского омуля планируют поэтапно возобновлять

На заседании Байкальского научно-промыслового совета обсудили перспективы возобновления промысла омуля, работы по искусственному воспроизводству запаса и охране эндемика.

НПС провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Первым вопросом рассмотрели состояние запаса омуля и перспективы возобновления его добычи. Решено рекомендовать Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Лимнологическому институту СО РАН проработать вопрос проведения в 2024 г. комплексных совместных исследований распределения и оценки численности эндемика в озере Байкал. Предполагается включить эти съемки в план приоритетных экспедиций ВНИРО.

Кроме того, институту рекомендовали проработать возможность расширения методологических подходов к оценке запасов омуля. Байкальскому филиалу ВНИРО, Ангаро-Байкальскому теруправлению Росрыболовства (АБТУ) и Байкальскому филиалу Главрыбвода поставлена задача в будущем году провести мониторинг нерестовых миграций омуля в реки Посольского сора.

Научно-промысловый совет также рекомендовал создать рабочую группу по подготовке дорожной карты для поэтапного возобновления промысла омуля. Предполагается, что совместно работать над планом будут представители правительств Республики Бурятия и Иркутской области, Росрыболовства, АБТУ, Байкальского филиала ВНИРО.

Кроме того, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, необходимо проработать вопрос целесообразности формирования участков для любительской рыбалки омуля на акватории Байкала. Результаты планируется рассмотреть на очередном НПС.

При подготовке к нерестовой кампании 2024 г. рекомендовано задействовать инспекторов из других территориальных управлений, обеспечить рыбоохрану беспилотными летательными аппаратами, специальными средствами наблюдения и фиксации.

Кроме того, на заседании обсудили вопросы регулирования численности и влияния большого баклана на запасы водных биоресурсов, а также предложения по внесению изменений в правила рыболовства для Байкальского бассейна.

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