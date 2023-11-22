Астраханские школьники пришли на помощь малькам

В этом году в спасении рыбной молоди из отшнурованных водоемов приняли участие более 600 астраханских школьников. Усилиями экоотрядов в реки региона было возвращено более 190 млн мальков.

Работы по спасению рыбной молоди в Астраханской области из водоемов, потерявших связь с другими водными объектами, проводятся ежегодно. В них традиционно участвуют школьные отряды «Голубого патруля».

В летнем сезоне 2023 г. в регионе действовало 79 отрядов, объединивших более 600 школьников, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. С июня по август ребята совместно с производственными бригадами обработали свыше 4700 га отшнурованных водоемов и выпустили в реки 194 млн штук рыбной молоди.

Представителям лучших отрядов «Голубого патруля» губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил денежные подарочные сертификаты. Руководство региона также поощрило одиннадцать образовательных учреждений, на базе которых были сформированы экоотряды.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews