«Голубой патруль» помог рыбной молоди выбраться на волю

Астраханские школьники во время летних каникул участвуют в сохранении рыбных запасов. В этом году отряды «Голубого патруля» вместе с производственными бригадами спасли из отшнурованных водоемов 130 млн штук рыбной молоди.

Организация летних школьных отрядов для спасения рыбной молоди в Астраханской области давно стала традицией. «Голубой патруль» ежегодно помогает миллионам мальков, которые не могут выйти из полоев в проточные водоемы. Кроме того, школьники очищают от мусора берега водоемов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, в этом году в Астраханской области было сформировано 80 отрядов «Голубого патруля». Им помогали 20 производственных бригад из рыболовецких артелей и рыбоводческих предприятий.

Совместными усилиями спасатели обработали 431 отшнурованный водоем общей площадью 3733 га. Всего удалось переместить 130 млн штук рыбной молоди, из них силами отрядов «Голубого патруля» — порядка 87 млн штук.

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