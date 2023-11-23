Крабовый аукцион обеспечил прибавку кредитному портфелю

Корпоративное кредитование в октябре продолжило быстрый рост, заявили аналитики Центробанка. При этом они отметили роль в обеспечении динамики аукциона по продаже долей крабовых квот.

Объем портфеля в корпоративном кредитовании составил 71,5 трлн рублей, говорится в обзоре «О развитии банковского сектора РФ в октябре 2023 г.» . Несмотря на рост ставок, компании сохраняли активный спрос на кредиты, заявили аналитики. Прирост за месяц составил 1,6 трлн рублей, или 2,3%.

При этом около трети прибавки обеспечили компании крабового сектора. Еще около 10% пришлось на проектное финансирование строительства жилья. Остальной прирост был распределен между транспортными, горно-металлургическими и химическими компаниями.

Как уже сообщал Fishnews, в октябре Росрыболовство провело трехдневный аукцион по продаже долей квот вылова крабов в инвестиционных целях - 2022 (так называемый второй этап крабовых аукционов). Всего продано 27 лотов на сумму свыше 200 млрд рублей.

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